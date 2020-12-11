今年以來在新冠疫情嚴峻侵襲下，除中國以外，印度為在亞洲中唯一受外資淨買超的國家，印度基金最近一季績效表現傑出，大都有逾1成的報酬率。包括:富達印度聚焦基金，安本標準印度股票基金，貝萊德印度基金，富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元，景順印度股票基金等。

富邦印度ETF(00652)經理人溫芳儀指出印度政府在今年4月放寬了外國投資者持有印度多家公司的股權上限限制(FOL, Foreign Ownership Limits)，摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International）預計MSCI將在11月30日結束的半年度指數審查中把印度股市在MSCI新興市場的權重從8.1%增加到8.7%，預計這將給印度股市帶來25億美元的資金流入。高盛證券亦預期可能有30億美元的資金注入印度股市，製藥、公用事業、化工、工業領域等板塊增幅可能最大。

此外，「為印度製造」被預期對印度經濟產生深遠影響，有機會創造1億個新就業機會，並可能看到印度發展消費潛力，隨著時間的推移會增加國內公司的收入。印度宣布了包括進口、生產製造等激勵措施，亦包括稅收優惠等，以期將製造業在GDP中的比重從目前的17%提高到中期的25%。

隨著印度每日新增病例由峰值9.7萬例下降至約4萬例，政府亦逐步放鬆疫情封鎖政策，其中製造業表現特別強勁，製造業PMI指數由4月的27.4上揚至11月的56.3；貿易方面，出口及進口皆有所回升，出口由-19.8%升至-1.5%，進口由-40.4%升至-17.2%，皆為經濟增長產生不少貢獻。

(時報資訊)