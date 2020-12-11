寬宏藝術(6596)11月由於「歌劇魅影」音樂劇帶動單月營收年增近翻倍成長，12月還有部分場次認列、李翊君演唱會及「火焰之舞」全台巡迴演出挹注，12月營收可望維持高檔表現。

寬宏11月合併營收2.74億元，年成長98.18％，主要受惠「歌劇魅影」音樂劇與子公司接案狀況良好。11月19日起台北小巨蛋舉辦的22場「歌劇魅影」音樂劇，有14場於11月份演出完畢認列營收，緊接著還有巡迴台中、台北、高雄、彰化、花蓮五地的經典踢踏舞「火焰之舞」，百人團隊已完成隔離程序，12月11日於台中圓滿戶外劇場首演。

展覽於海外的部分，在台灣創下20萬人次的「侏羅紀x恐龍樂園」12月18日起將在澳門百老匯飯店開展；寒假期間國內的展覽共有8檔，首先由台北松山文創園區「世界大模型車展」於12月22日開展、依序有24日平安夜開展之高雄駁二藝術特區「侏羅紀x恐龍3.0」與「粉紅豬小妹玩樂日互動特展」、25日聖誕節開展之「I LOVE BANKSY特展」、31日跨年前開展之台北華山文創園區「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」與台北中正紀念堂「格林童話-白雪公主與七矮人特展」、最後兩檔則是110年1月15日開展之台中「哇賽！台中有個大樹屋～體驗展」與1月16日開展的嘉義文創園區「水恐龍展」。

明年度演出則有1月小巨蛋「王心凌演唱會」，門票已於今年10月銷售完畢、小巨蛋「全明星運動會」，取材自當前最熱門的體育實境節目，將在巨蛋特別呈現，並跨界結合流行演唱會；2月份小巨蛋「美國大馬戲團」，將帶來魔幻與驚人的特技演出；3月份小巨蛋「搖滾教室」音樂劇，為安德魯·洛伊·韋伯根據電影所改編之音樂劇，勵志而歡樂的情節，給人最深刻的感動、另有兒童界之超人氣Baby Shark，「鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記」，將在兒童節前夕巡迴台中、高雄、台北等地；4～6月「民歌46高峰會」將延續45周年的氣勢，8位歌手將展開7場全新內容的巡迴；6～7月「貓」音樂劇第三度來台，預計巡迴全台20場。

(時報資訊)