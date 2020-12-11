受到疫苗研發的正面消息激勵，投資人對明年經濟展望的信心獲得大幅提升，大量資金湧入受到景氣週期影響最大的能源、運輸、金融等跌深的傳統產業股票，並帶動歐洲股市在連續四週上揚，11月歐股主要股指均創下有史以來最大月度漲幅。歐洲三大指數中的德國DAX指數在11月大漲15.01%，法國CAC40指數亦勁揚20.12%，英國富時100指數的漲幅也來到12.35%。

歐股上揚，歐元指數也持續走升，匯銀指出，美元指數今年下跌，最主要是反映歐元勁升，因為歐元占了美元指數中近六成的權重，而市場也預估歐元兌美元匯率將持續向1.25靠攏。

據台灣央行統計，至12月10日止，歐元兌美元升值7.85%排名第一，其次是韓元的6.32%，人民幣6.31%，新台幣為5.61%。

隨著歐洲地區在進入秋冬季節後，可能爆發第二波疫情，歐洲央行（ECB）10日決議維持現行各項主要利率不變，但擴大量化寬鬆（QE）規模5000億歐元（6,058億美元），並擴大提供銀行業低利貸款、還延長實施效期，實施期間比分析師預估還久，進一步寬鬆貨幣政策，以因應11月後新冠肺炎疫情再度升高對經濟所造成的衝擊。歐洲區域型基金在11月份為投資人帶來驚人報酬，以美元計算的平均報酬率介於14.06%～28.42%之間。

(時報資訊)