華爾街日報報導，歐中年度經貿論壇11月低調取消，癥結是中方要求禁止批評者與會，歐盟主辦單位拒絕照辦。

報導引述未具名知情人士說法指出，中方想剔除的與會者，分別是曾公開批評北京處理香港與維吾爾族人事務的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer），與德國墨卡托中國研究中心（MERICS）負責人胡謐空（Mikko Huotari），這次是中方首度鎖定歐洲議會負責歐中關係的高層人士。

歐洲工商聯合會發言人森納坎普（Peter Sennekamp）則說，過去3輪對話在布魯塞爾與北京輪流舉行，非常成功，很遺憾今年對話「被迫取消」。共同主辦的中國國際經濟交流中心以發言人名義表示，希望明年實際面對面對話，並提到疫情迫使中方延後與其他國家的經貿對話。

至於今年對話取消真正原因，中國國際經濟交流中心僅說，這項活動目的是促進國際經濟研究與貿易合作，但「部分參與者似乎不符活動原則或目標」，而且往年曾有參與者違反不得對外揭露會中發言者身分的規定。

第4輪「中國-歐盟工商領袖和前高官對話」（China-EU CEO and Former Senior Officials Dialogue）今年原訂以視訊形式閉門舉行，約40名來自歐洲與中國的企業執行長、高層官員與學者參加。

(工商 )