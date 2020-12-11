司法院今公布委託世新大學辦理「109年律師對司法改革成效認知調查」的結果，司法院表示，律師對法官信任比率達83.3％，同意各項司法改革政策及新制有助於提升司法品質者為81.6％，其他指標亦顯示律師對司法措施及各項制度均表肯定。
司法院指出，81.6％受訪律師同意司改政策及新制有助提升司法品質，且對於各項司改政策及新制多有所瞭解，除本年新增的「行政訴訟都市計畫審查新制」不及5成外，其餘均逾7成，且均較上年提高。
瞭解並表示各項新制對提升司法品質有幫助者，以「擴大民事訴訟強制律師代理」93.0％居冠，其次為「大法庭制度」91.7％、「修正少年事件處理法」90.6％，顯示律師相當認同司法改革政策及新制之成效。另「推動國民法官制度」認為有幫助比率雖為55.7％相對較低，惟正面評價仍較負面評價高出11.4個百分點。
此外，司法院表示在「國民法官法」公布後，已透過多元管道積極宣導、致力於完善制度運作所需之各項基礎工程，期盼審、檢、辯携手並進，共同邁向司法審判新紀元。
(中時 )
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