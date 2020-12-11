網路正妹家家（王盈）11月底開直播不慎走光，緊急關閉instagram帳號，但粉絲數直線飆漲，同行的橫綱凱咪狠酸是故意炒作。沉澱兩個禮拜，家家的露點風波逐漸淡去，粉絲數默默下滑。

面對外界的流言蜚語，家家都沒有對外發聲，彷彿像人間蒸發，還把IG簡介上的「王盈 家家 janice」剃除掉只剩「王盈」兩個字，被解讀為想斷開風波。隨著時間的流逝，果然逐漸平息，家家的IG粉絲數小小下滑約1000人，目前來到16.3萬，但這段期間她多追了3個帳號，顯然沒有完全離開社交平台。

家家露點風波的緣由，是她在直播中疑似跟粉絲打賭10萬，挑戰不遮臉換泳衣，未料小可愛滑落露兩點，被網友截圖製成4秒影片，並在網路散播，掀起軒然大波，家家的知名度因此大開，即便關掉IG帳號，粉絲數還是從原本的13萬上升到16.4萬人，被橫綱凱咪調侃「你真是『不小心』從『後面』解開了你的胸罩，真是不小的心」，暗酸家家想藉由走光搏版面。

事實上，這已經不是家家首次登上新聞版面，今年9月她分享美妝照，鏡子中居然反射「裸男露鳥」，被虧是「大衛像」引發話題，雖然家家立即刪文，澄清絕無炒作，仍讓粉絲數暴增2萬多人，這回又因露點事件受到關注，不免被外界質疑陰謀論。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)