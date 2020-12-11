台灣PC市場在上半年歷經因疫情帶動的異地工作及遠距教學需求後，第三季維穩年對年持平走勢。國際數據資訊IDC最新報告指出，第三季受惠三倍券激勵，消費PC市場皆有3％以下年成長，全年台PC市場將有4.3％年增幅。

惟展望2021，預期疫情趨緩但經濟復甦狀況仍待後續觀察的情況下，IDC表示，不論企業或個人的都不再有今年對PC裝置的高度建置需求，IDC 預估2021臺灣PC市場年對年將下滑6.8%。

根據IDC最新報告中統計2020年第三季臺灣PC（包含桌機/筆電/工作站）市場總量共69.1萬台，年對年為持平表現。

累計今年PC市場前三季出貨量，筆電年成長高達13.3%，桌機也維持2.3%的年成長率。但隨著第四季商用市場採購力道漸趨保守，家用市場的需求也逐步趨緩，IDC預估第四季將年減5.3%，但全年年成長率仍維持4.3%。

IDC市場分析師劉伊菡表示，第三季受惠於三倍券對消費市場的刺激維持旺季表現，家用市場無論是筆電或是桌機都仍維持年成長，但商用市場則無法達到與去年同期因作業系統汰換所產生的換機潮需求，小幅年減2.4%。

平板電腦方面，今年第三季台灣市場年增28.7%、達25萬台。其中，受惠於COVID-19遠端工作、學習的需求，商用平板市場年對年成長幅度高達94.9%，尤以10吋以上大尺寸平板增加幅度最高，達 73.4%。消費市場則由於疫情關係旅遊及其他娛樂支出相對減少、消費者待在家的比例增加而使消費性電子產品支出提升，年增幅達15.2%。

然由於上半年供貨不穩的關係，預期2020年全年度仍是下跌7.6%，整體出貨量將為93萬台。2021預期因疫情而增加採購的需求趨緩，且教育市場傾向選擇購買筆電取代平板的比例提高，年對年將持續下跌7.3%至86萬台。

IDC研究副總監嚴蘭欣認為，台灣雖然疫情控制得當，但同樣受到高度全球商業連動性與供應鏈調配，不論在消費心態與企業採購氛圍上同樣被疫情左右與影響。加上台灣在個人裝置端已屬於成熟型市場，年成長幅度本就趨緩，此波疫情反倒推升出一波PC換機潮，其中又以筆記型電腦的表現最為突出。

(工商 )