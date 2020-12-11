美國採取行動縮減中東地區的地面部隊之際，今天派遣兩架B-52長程轟炸機前往波斯灣地區，向伊朗展示武力。

美國國防部官員表示，兩架B-52轟炸機臨時接獲指示後，立即由路易斯安那州巴克斯得空軍基地（Barksdale Air Force Base ）起飛，中途不停靠，連續飛行36小時，橫越歐洲，然後經阿拉伯半島再到波斯灣，在卡達（Qatar）附近上空盤旋，並對伊朗海岸保持「安全距離」。

根據美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie ）說法，這是美國在兩個月內進行第二次此類任務，「為彰顯美軍對此地區夥伴國家的承諾，同時也證明美軍有能力在世界任何地方快速地部署戰力。」

法新社報導，麥肯錫說明任務時，並未指名伊朗。美國一向以空中與海上武力展現，來遏止伊朗對波灣美軍及其同盟國的「惡意行徑」。

美國國防部一名官員表示，美國這次飛行任務是與同盟國家協力合作，B-52轟炸機在飛越波灣空域時，有沙烏地阿拉伯、巴林和卡達的軍機伴飛。

去年美國總統川普下令五角大廈於明年1月中之前，將駐紮伊拉克的美軍數量減至2500人，是自2003年以來的最低水準；川普同樣也削減駐阿富汗和索馬利亞的地面部隊，但美國海軍則持續在波灣地區大舉出現。

麥肯錫宣布上述飛行任務之後，在美國軍事新聞網站「防務一號」（ Defense One ）所舉行的線上記者會中指出，自今年1月3日美軍狙殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，至今將近一年，才派B-52轟炸機飛往波灣。

自從蘇雷曼尼遭狙殺後，各界預料伊朗會試圖報復，而伊朗核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh ）在上月遇害後，伊朗認定是以色列所為，預料伊朗更會採取報復行動。

(中央社)