喜憨兒庇護工場內的庇護員工工作照。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情衝擊各行各業，新北市26家庇護工場今年業績卻逆勢成長，截至9月已衝破2億3219萬營業額，較去年同期成長0.1％；勞工局長陳瑞嘉分析，疫情帶動宅經濟，庇護工場推出食品銷售、開發企業客戶禮盒組，利用線上行銷起了作用。

陳瑞嘉說，今年疫情嚴峻，非常憂心身障就業者遭到波及，新北市3月啟動「庇護員工在職訓練補助計畫」，鼓勵庇護工場以在職訓練代替減班休假，維持庇護工場的穩定營運，目前26家庇護工場、超過500位庇護員工都「零減班休息（俗稱無薪假）」。

根據勞工局統計，新北26家庇護工場今年業績逆勢成長，截至9月已衝破2億3219萬營業額，較去年同期成長0.1％。

「損失比想像中還要少！」愛不囉嗦手作體驗館庇護工場店長陳玉容坦言，3到6月因疫情關閉場館，婚宴喜餅、宴會餐點通通取消，生意減少很多，當時以員工在職訓練代替空窗，7月後疫情紓緩、加上中秋節到來，訂單回流，整體營業額較往年僅減少1到2成，比想像中的還要好。

陳瑞嘉分析，消費受到疫情影響沒錯，但民眾仍有購買需求，跟同仁研究後發現，企業、消費者在國內的消費比重明顯增加，所以絞盡腦汁求變化，像趁宅經濟推食品銷售、開發企業客戶禮盒組，也搭振興三倍券風潮推促銷。此外透過代言人黃子佼直播代言、打造新款庇護禮、手機網路行銷通路、實體展售會、各式優惠抽獎活動等作法也都起了作用。

勞工局補充，因應歲末到春節的需求，新北庇護工場推出各式年節禮盒；愛不囉嗦庇護工場推出2020新北庇護禮「森林同樂趣」餅乾禮盒；集賢庇護工場標榜沒有化學香精、香料及複雜添加物的「水果塔手工餅乾」禮盒。慈泰庇護工場與插畫家麵包樹合作「幸福派對心路x麵包樹聯名禮盒」。

喜憨兒庇護工場則有連結花蓮富里自然農作「十穀米禮盒」。愛盲土城工坊的「皂亮新春手工皂禮盒」，內含歐洲古法冷製的手工皂，商品可上yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。

(中時 )