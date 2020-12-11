公益社團法人日本經濟研究中心10日發表2020~2035年亞洲經濟中期預測，指中國(大陸+香港)最快在2028年GDP(國內生產總值)可超越美國，較去年預測2035年大幅提前，今年新冠疫情是加速關鍵。台灣則會在2035年被越南超越。

該預測每年發布1次，今年是第6次。今年報告主要變項是疫情對經濟影響程度，分為標準情景(シナリオ)、深刻化情景。標準情景假設疫情如同地震等天災，只帶來短期影響；深刻化情景考慮到疤痕效應，預期疫情對全球化、都市化、研發創新進展等方面的經濟打擊還會持續4~5年。

中國在深刻化情景下2028年就能取代美國成為全球最大經濟體，即使是標準情景也是2029年能超車，提前原因與疫情下中、美就業率、研發費用投入差異有關。歐美已開發國家正爆發比春天還慘烈的新一波疫情，而中國大陸在徹底防控下已經遏止疫情擴散，也是最早能實現經濟復甦、維持正成長主要經濟體。

日本經濟中心預期，標準情景只有中國、台灣、越南今年經濟還能成長；印度萎縮10%以上最慘，菲律賓萎縮8％以上次之，香港、泰國、加拿大、馬來西亞、新加坡萎縮幅度也在6%以上。儘管因為人口成長率下降、投資減少，中國經濟增速會逐步放緩，但到2035年也還能維持3%，美國可能只有1%左右。

報告還指出，中國超越美國後，領先會繼續過大，標準情景是2035年大陸加香港GDP達41.8兆美元，相當接近於美國加上日本的42.3兆美元；深刻化情景是2035年大陸加香港GDP同樣41.8兆美元，超越美國加上日本的41.6兆美元。

不過，從人均收入來看，中國要追趕美國、日本還有很長一段路。日本經濟中心預期，標準情景下，中國在2023年可達高收入國家標準人均國民收入12536美元以上，2035年達28000美元，也是目前台灣的人均國民收入水準；深刻化情景下，中國達高收入國家標準年份一樣，2035年可以提高到超過人均國民收入超過28000美元，但難以達到30000美元。

(中時新聞網)