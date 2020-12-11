罹患大腸癌的王金蘭為了尋找女兒，經常背著紙製看板到處找人。(台中行善團提供／林欣儀台中傳真)

罹患大腸癌的王金蘭(中)為了尋找女兒，經常背著紙製看板到處找人。(台中行善團提供／林欣儀台中傳真)

苦苦尋找女兒12年，罹患大腸癌的王金蘭幾年來常帶著自製看板、逢人就問是否看過自己的女兒與孫女，卻始終苦無訊息，慶幸的是，彰化警方日前幫她找到女兒、林女（王女女兒）也獲高雄市社會局安置，母女倆已通過電話，王女說，聽到女兒報平安，她相當高興。

「她說她很平安，這樣就好！」原本預定早上出面說明的王金蘭，因擔心女兒曝光後再度躲起來，很害怕又要再等12年，臨時取消露面，她躲在租屋公寓內低聲說，昨天已經在行善團及高雄市社會局等單位協助下與女兒講電話，雖然只有短短一句「我很平安」，已相當高興。

台中市中區繼光里長吳禎耀指出，王金蘭的女兒在2008年與丈夫離異，卻偷偷帶著被判給前夫的孩子離開且避不見面；王金蘭在丈夫離世後，獨居在公園路上一棟公寓內，她為了尋找失蹤的女兒，常將寫有「愛女林XX，請趕快回來」的紙板，拿著女兒照片、逢人就問有沒有見過女兒。

吳禎耀說，王金蘭罹患大腸癌多年，12年前因病魔折磨、再加上苦苦尋找女兒，體重僅剩30幾公斤，近幾年邊找女兒、邊接受治療，體重終於恢復50公斤，她聽到彰化警方尋獲女兒的消息，情緒激動，還特別下跪感謝台中行善團等人員幫忙。

台中行善團團找張茗富說，10年前就曾透過媒體幫忙，希望幫王金蘭尋找女兒，卻始終沒有消息，目前她得到女兒的消息，知道女兒與孫女都平安，相當興奮，也表示等女兒生活較穩定後，將由行善團協助前往高雄探視。

(中時 )