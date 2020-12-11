歐盟高峰會主席米歇爾(Charles Michel)周四表示，在與波蘭和匈牙利達成妥協之後，歐盟領導人們已經通過總計1.8兆歐元的預算法案，協助經濟從疫情衰退中復甦。

27個會員國對1.1兆歐元的多年期財政架構(MFF)以及一個創紀錄的復甦基金達成協議，推動復甦和更多減碳，目標2030年碳排放要比1990年減少55%；而此前目標為減少40%。

米歇爾指出，對MFF和復甦基金達成協議，現在可以開始執行和重建經濟；預算法案的里程目標為驅動歐盟的綠色和數位轉型。

歐盟各國領導人還討論了新冠病毒、與華盛頓的關係、對土耳其在地中海爭議性海域探勘的制裁，以及對俄羅斯的延長制裁。

27國領導人的會議重點是一歷史性計畫，讓歐盟舉債7500億歐元，資助經濟從疫情中復甦；以及1.1兆歐元的歐盟預算，在2021年和2027年間推動數位化和打擊氣候變遷。

匈牙利和波蘭此前杯葛該預算，主要是歐盟正在對該國的法治和媒體獨立自由進行調查，並要求這些法案必須與民主法治原則掛勾，符合資格者方能獲得金援。

關於新條款，歐盟推延新規定的實際適用時間。波蘭和匈牙利將可要求歐盟最高法院審查其是否符合歐盟的條款，而這些可能費時兩年。

(時報資訊)