通訊晶片大博通（Broadcom）上季業績表現與本季展望均優於市場預期，但因警告企業需求疲軟，周四盤後股價仍下挫2.69%，報399.01美元。

博通公布第四財季（截至2020年11月1日）營收年增12%，為64.67億美元。經調整後每股盈餘為6.35美元，優於市場預估的6.25美元。

該公司預估2021財年首季營收年增13%，約為66億美元，超出市場預期的65.2億美元，暗示其主要客戶蘋果在全力衝刺5G產品之際，需求已經增加。

博通的主要客戶包括蘋果與三星電子，而以營收占比來看，該公司也是台積電的第三大客戶，僅次於蘋果與華為。

博通總裁兼執行長陳福陽（Hock Tan）在法說會上表示：「儘管企業需求仍然疲軟，但由於雲端連網的需求、服務供應商對寬頻網路的需求持續成長，以及無線業務大幅增長，我們仍以強勁的第四季業績為這一年畫下句點」，「我們的基礎設施軟體部門持續保持穩定，並交出強勁的業績，我們新年度首季的營收展望預計將實現13%年增長，且所有都是非透過併購而來的『有機增長』（Organic Growth）」。

財務長Tom Krause表示：「儘管持續存在的新冠疫情與宏觀經濟的不確定性仍帶來挑戰，但我們仍然實現了創下紀錄的獲利能力，在2020財年創造高達116億美元的自由現金流，因此我們將把明年首季的普通股股利目標提高11%，為每股3.60美元」。

(時報資訊)