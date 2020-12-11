日經開低24點後，隨即來到早盤最高26819.41點，上漲63點。但適逢周休二日，加上市場缺乏利多消息激勵，交易約一小時，大盤跌到最低26553.01點，下跌203點。日經225指數早盤收26612.74點，下跌143.5點，跌幅0.54%。東證股價指數早盤暫收1775.01點，下跌1.2點，跌幅0.06%。

過去幾天疫情在日本大規模延燒，單日新增病例與重症患者雙創新高，加上投資人對景氣復甦進度遲疑下，10日日經指數跟著收黑。早盤中，日本政府已決定動用3856億日圓約37.1億美元的緊急預算金，支持GO TO TRAVEL國內旅行活動。但此消息仍然無法激勵日股早盤表現。

弱勢族群為化學業者旭化成(Asahi Kasei)跌4.23%，日本交易所集團(Japan Exchange Group)跌3.55%，住友大阪水泥(Sumitomo Osaka Cement)也跌3.14%。至於軟體銀行因投資美國外賣送餐服務商DoorDash，首日掛牌交易股價就飆升近九成，使得大股東軟銀也跟者受惠。近日股價呈現暴漲的軟體銀行，早盤也獲利回吐下跌4.43%。

(時報資訊)