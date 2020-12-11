後疫情時代全球貿易活動復甦，下游客戶外銷訂單持續熱絡，鋁合金廠廷鑫(2358)產能持續滿載，惟因原物料近期上漲，鋁合金業務純代工訂單出貨增加，11營收雖呈現月減的情形，但對公司毛利率提升有正面助益。製造業出口貿易持續熱絡，疫後全球經濟復甦，預期公司明年業績將可穩定成長。

全球經濟復甦，原物料價格均上漲，其中國際鋁價自9月以來，漲幅約1.6成。因鋁價大漲，客戶以鋁錠庫存委託代工的訂單大幅增加，廷鑫產能持續滿載，不過因純代工之故，營收成長的貢獻較不明顯，不過對提升公司毛利率有正面助益。廷鑫表示，下游客戶的外銷訂單持續熱絡，年底出貨需求強烈，公司目前加班生產出貨。

廷鑫皮件業務亦是產能滿載，雖然上半年受到疫情影響而暫緩出貨，不過下半年恢復出貨後，全年營收可望達到年初預定目標，並較去年穩定成長。公司正加快進行皮件產能擴充，預計明年皮件業務的貢獻將進一步提升。

廷鑫近年拓展業務的成效，在今年明顯展現，即使受到疫情衝擊，仍可每季穩定獲利。鋁合金、皮件、煉鋼用鋁脫氧劑等業務穩定成長之下，可望受惠於疫後全球經濟復甦，添加公司營運成長動力。

(時報資訊)