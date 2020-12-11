強信-KY(4560)今年11月營收表現強勁，年增35.52％，擺脫前3季因新冠肺炎疫情受到的影響，公司目前在手訂單與產能稼動率來看，預期12月將比去年同期增長，且訂單能見度可延續至2021年第1季。

該公司11月合併營收1.4億元，年增35.52％，連續兩個月呈現年增長情況。目前大陸紡織業景氣復甦力道強勁，除內需消費力強力挹注外，全球其他國家因入秋冬後的第二波疫情高峰，重啟封城、停工等防疫措施，促使成衣紡織訂單大量轉往大陸，帶動工業用縫紉機耗材包括刀類、針位組等汰換需求回升，相關產品出貨暢旺，大陸內需訂單佔強信整體營收比重達7成左右。

此外，大陸仍持續擴大全面性的產業升級政策，強信逐一開拓並解決客戶端需求，進而再優化市場上已有的產品。在縫紉自動化裝置方面，其中的剪線系統，研發升級更多適用於各大工業縫紉機品牌及各類機種的剪線裝置。而切帶系統的升級，則進一步降低售價及優化效能；在縫紉微電腦輔助裝置方面，則有電腦張力控制之送帶機及送料機；強信自行開發的針織智能自動化設備，不僅使得加工程序簡單化，同時也讓縫紉工藝大幅提升，提供客戶更完善的解決方案，並有效降低人工的耗損與成本。

(時報資訊)