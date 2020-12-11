不若鄰居日本日經指數早盤表現疲弱，韓國KOSPI開高7點後，大盤便一路往上攻堅。交易近一小時，指數創紀錄突破2780點新高，隨後就在高檔進行整理。KOSPI指數暫為2769.56點，上漲23.1點，漲幅0.84%。

過去兩日韓國每日確診人數已經接近700大關，疫情有明顯升溫現象，加上韓股又出現大換手現象，10日外資大賣超韓股1.4兆韓元，籌碼被市場散戶與法人接走。缺乏外資助力，加上多空分歧下，10日KOSPI上下震幅超過1%，收盤無法續創歷史新高。10日盤中主要大型績優股走勢疲弱，同時，半導體雙雄三星電子與SK海力士也從歷史新高價位跌落神壇。

今(11)日因汽車輸出年增率創三年新高點，使得韓國前10天出口較2019年飆增26.9%。經濟數據出現好消息的助陣下，韓國KOSPI指數如虎添翼，早盤繼續朝創紀錄邁進。

三星電子小漲0.82%，SK海力士平盤遊走，與韓國同業SK INNOVATION在美官司判決又延遲下，拖累樂金化學下跌0.24%。不過，現代汽車與浦項鋼鐵卻出現上漲局面，分別漲0.26%與4.23%。

最新匯價，目前1美元可兌換1087.35韓元，韓元升值0.35元， 穩住1100匯兌重要心理關卡。

(時報資訊)