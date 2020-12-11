台達電(2308)因NB、被動元件及車用產品需求不錯，第4季營運可望比去年同期好，在台達電11月合併營收公告後，美系、日系及亞系外資同步看好台達電前景，美系外資及亞系外資分別給予台達電目標價280元及285元。

NB相關電源及風扇等零組件、被動元件、車用等需求不錯，且IA產品出貨穩定，伺服器網通產品也維持水準，讓台達電第4季營運雖然沒有第3季好，但仍處於高檔不墜，11月合併營收為254.92億元，月減2.5%，年成長12.5%，累計前11月合併營收為25.56億元，較去年同期成長4.1%。

台達電表示，第4季營運會比去年同期好。

台達電自動化、車用、智慧樓宇、5G網通及資料庫中心等各產業布局成果開始反應在業績上，獲得外資一面倒力挺，不僅同聲喊買，目標價更是一家比一家高，其中美系外資最新報告調高台達電2020年到2022年每股盈餘預估，以反應台達電在5G智慧型手機、電動車零組件及伺服器電源穩定業務，並將台達電目標價格提高12%，達280元，重申「建議買進」評等。

亞系外資則維持台達電「買進」評等及目標價285元，日系外資則給予台達電「優於大盤表現」。

儘管外資言行合一連3日買超台達電，但因台達電近日股價漲多遭逢賣壓，今天盤中股價走弱。

(時報資訊)