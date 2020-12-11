美股消息面：

1.美國即將批准輝瑞新冠肺炎疫苗的緊急使用授權，有助於遏阻疫情持續擴散，在避險需求降溫下，周四國際金價連跌第2天，終場紐約期金跌1.1美元或0.1%，收在每盎司1837.4美元。

2.市場看好新冠疫苗將有助於全球經濟與石油需求擺脫疫情衝擊，加上伊拉克發生油田攻擊事件，周四國際油價走高，紐約期油收漲1.26美元或2.8%，為每桶46.78美元，盤中最高升至47.73美元。倫敦布蘭特期油收漲1.39美元或2.8%，為每桶50.25美元，盤中最高升至51.05美元，為3月以來首度漲破50美元大關。

3.美國11月消費物價指數（CPI）較10月上漲0.2%，超出市場預期的月漲0.1%；與去年同期相比，美國11月CPI上揚1.2%，亦高於市場預期的年漲1.1%。核心CPI月漲0.2%，高於市場預期的月漲0.1%；與去年同期相比上漲1.6%，符合市場預期。

4.美國勞工部周四公布，上周（截至12月5日）初次請領失業給付人數較前一周增加13.7萬人，達到85.3萬人，遠超出市場預估的72.5萬人。上周初領失業給付人數4周均值為77.6萬人，較前一周增加3.55萬人。截至11月28日止當周，美國續領失業給付人數較前一周增加23萬人，為575.7萬人。

(時報資訊)