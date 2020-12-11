機車大廠三陽工業（2206）因應政府購車補助即將截止狀況，為維護消費者完整權益直至最後一刻，推出「SYM訂車保障方案」，保證消費者購車的完整補助權益。
三陽表示，即日起至2020年12月31日前，於三陽實體通路以現金方案登記訂購三陽官網現有機種（含顏色），若三陽工業未能於2020年12月31日前完成交車，導致客戶無法申請政府購車補助，三陽將補償相關差額，包括：環保署汰舊換購七期車補助減少的年度差額2,000元、交通部ABS補助4,000元/CBS補助1,000元。
(工商 )
機車大廠三陽工業（2206）因應政府購車補助即將截止狀況，為維護消費者完整權益直至最後一刻，推出「SYM訂車保障方案」，保證消費者購車的完整補助權益。
三陽表示，即日起至2020年12月31日前，於三陽實體通路以現金方案登記訂購三陽官網現有機種（含顏色），若三陽工業未能於2020年12月31日前完成交車，導致客戶無法申請政府購車補助，三陽將補償相關差額，包括：環保署汰舊換購七期車補助減少的年度差額2,000元、交通部ABS補助4,000元/CBS補助1,000元。
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