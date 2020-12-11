保時捷（Porsche）宣布，與西門子能源攜手智利能源公司AME、智利石油公司ENAP、義大利國家電力公司Enel等國際能源公司，共同合作投入位於智利的試驗專案，建造全球第一個生產氣候中和合成燃料（電子燃料）的商業化工廠。

保時捷指出，該工廠試驗階段中，最快將有約13萬公升的電子燃料在2022年完成製造；2024年年產量將增加到5,500萬公升，2026年產量更將一舉提升到5.5億公升年產量，屆時保時捷將成為綠色燃料的主要客戶。

(工商 )