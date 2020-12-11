保時捷、西門子攜手 搶攻綠色燃料開發 11:292020/12/11 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保時捷（Porsche）宣布，與西門子能源攜手智利能源公司AME、智利石油公司ENAP、義大利國家電力公司Enel等國際能源公司，共同合作投入位於智利的試驗專案，建造全球第一個生產氣候中和合成燃料（電子燃料）的商業化工廠。 保時捷指出，該工廠試驗階段中，最快將有約13萬公升的電子燃料在2022年完成製造；2024年年產量將增加到5,500萬公升，2026年產量更將一舉提升到5.5億公升年產量，屆時保時捷將成為綠色燃料的主要客戶。 中捷綠線 共構土地開發招商 保時捷首輛純電跑車Taycan 電掣登場 (工商 ) #中和 #保時捷 #年產量 #智利 #西門子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽車強制險差異化管理 新光產奪冠 04:102020/12/11 投資理財 維特斯本土風機葉片 明年誕生 04:102020/12/11 產業．科技 永續金融夯 國泰金當領頭羊 04:102020/12/11 財經要聞 居檢者遇強震躲角落哀號 網大推：捨身救國 09:392020/12/11 生活 逆轉！王忠義殺母案撤銷無罪 04:102020/12/11 社會新聞 宥勝想挑戰BL劇尺度不限 04:102020/12/11 娛樂新聞 台灣金融風險指數 創今年次低 04:102020/12/11 金融．稅務 自行車雙雄 營運強強滾 04:102020/12/11 證券．權證 力旺三方聯手 成功開發全球首個PUFflash 04:102020/12/11 產業．科技 震虎精密科技榮獲國家人才發展獎 04:102020/12/11 產業．科技 試駕報告－酷玩跨界 操控再進化 TOYOTA SIENTA CROSSOVER 1.8 七人座 04:102020/12/11 產業特刊 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 央行嚇到 10月新增放款 不動產占八成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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