前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福今天表示，台灣是現代亞洲「富爾達缺口」，具重要戰略地位。他建議新任美國總統應協助台灣推動整體防衛構想，強化威嚇力。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）日前發布「致下任總統備忘錄」報告，說明國際和平與繁榮如何依賴華府印太安全政策成功。

報告撰稿人、2049計劃研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）在今晚的研討會上將台灣比喻為現代亞洲「富爾達缺口」（Fulda Gap），對比冷戰時期的富爾達。富爾達因位於東西德邊界，具重要戰略意義也是可能爆發衝突的關鍵區域。

他表示，中國解放軍數十年來大力進行軍事現代化，軍事實力增強，對台灣的軍事威嚇行動越來越頻繁，也增加擦槍走火的風險，美國應該協助台灣強化威嚇力。

對於美國總統川普任內美方高階官員訪台、對台軍售等，促成美台關係升級，薛瑞福指出，這樣的往來應當持續，並繼續支持台灣維持實質獨立民主政體地位，協助台灣提升軍力，增強威嚇力。

這份給下任總統的備忘錄建議，美國應當全面投入「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），建議啟動台美雙邊貿易協定（BTA）協商、擴大台灣國際參與、美台人道援助與救災合作，以及協助台灣發展整體防衛構想（ODC）等。

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）則指出，台灣不僅具重要戰略利益，美國也支持熱愛自由的台灣人民，因為他們克服巨大障礙才走到今天。

白嘉玲也想對新任美國政府說，現在的中國已經不是4年前的中國，4年前和他們打交道的人已經處在截然不同的情況。

她說，中共過於自恃，戰狼式外交、經濟脅迫，全球對中國越來越反感。但換個角度想，這也為美國創造機會，讓人們憶起自由民主、聯盟與區域夥伴的重要性，美國應增強在區域的地位與合作。

(中央社)