台中市霧峰區1輛台中客運公車，今（11）日清晨5時許行經福新橋時，因該路口沒號誌燈，竟撞上1輛小貨車，造成小貨車滿載豆渣散落地面，現場一片狼藉。包括小貨車駕駛、乘客以及公車司機3人受傷，所幸送醫後無大礙。詳細車禍原因警方正在調查中。

警方表示，今日凌晨5時30分獲報，民眾指稱霧峰區福新路福新橋發生車禍，有人受傷。警方到場後發現小貨車保險桿掉落，車上載的豆渣掉滿地，公車擋風玻璃碎裂成蜘蛛網；包括公車司機林男（30歲）以及小貨車駕駛張男（57歲）、乘客共3人頭部受傷，送醫後均無大礙。

公車駕駛林男表示，自己駕駛台中客運108號公車才剛發車，沿福興路行駛，沒想到行經復興橋路口就撞上小貨車；而小貨車駕駛則表示，自己車上載著豆渣正要去餵牛，一早就出意外人還受傷，直呼太「衰」。經調查，2名駕駛酒測值為0，調閱監視器後，初步研判是清晨路口號誌燈為閃黃燈以及閃紅燈狀況，雙方行經路口未減速而釀禍，詳細肇事原因警方正進一步釐清中。

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(中時新聞網)