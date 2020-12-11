通傳會（NCC）決議不予中天新聞台換照，中天聲請假處分遭北高行駁回，中天新聞台即將在12日零時落幕。國民黨今天舉辦「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，前總統馬英九穿上平常參加公祭的黑衣服，繫上黃絲帶，哀悼台灣即將消失的新聞自由。他呼籲美國國務院、「自由之家」應正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的作為。

馬英九說，1987年7月15日，故總統蔣經國下令解除台澎地區38年的戒嚴，政府繼而開放黨禁、解除報禁，全面改選國會，開啟台灣政治民主化的新頁。1993年7月16日，立法院三讀通過《有線電視法》，媒體二次解嚴，各家衛星電視頻道紛紛成立。國民黨執政下，台灣的新聞自由與言論自由再次躍進。

馬英九指出，為紀念追求「百分之百言論自由」而在1987年4月7日自焚的黨外人士鄭南榕，民進黨二次執政後，將每年4月7日定為「言論自由日」。2017年4月7日，蔡英文總統在鄭南榕追思紀念會上，誓言捍衛台灣得來不易的民主自由。

馬英九表示，2019年6月13日，蔡英文抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣要撐香港。2020年1月9日，美國時代雜誌（TIME）刊出蔡英文的專訪，蔡說「台灣的言論自由是亞洲數一數二，是亞洲最自由的地方，對媒體來講是一個最好的環境」。

話鋒一轉，馬英九痛斥，蔡英文的話猶言在耳，但今天，2020年12月11日，卻是台灣中天新聞臺在電視頻道上的最後一天，「蔡英文說一套、做一套」，做出只有極權國家才會關閉新聞台、打壓言論自由的醜事，將她聲稱要捍衛的民主自由，推落深淵。

馬英九砲轟，不僅關掉中天新聞台，蔡政府還下達「禁書令」，合法出版的童書繪本《等爸爸回家》，只因為當中有中國大陸對抗新冠病毒疫情的內容，就被文化部下架，一瞬間，讓台灣回到30多年前禁書的年代。

馬英九指出，去年及今年，更先後有台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee，因為批評政府，而被警方約談。他痛批，關電視、禁童書、查水表，民進黨政府不容任何異議，蔡英文手刃憲法所保障的言論自由。

馬英九說，2008年3月他當選總統，時任美國總統的小布希賀電中，讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」。但自2016年民進黨執政以來，台灣與自由、民主卻越來越遠。

馬英九舉例，黨產會、促轉會、中選會、陸委會、NCC等政府機關一一「東廠化」，為民進黨的政黨利益而服務，2年前蔡政府更通過《反滲透法》，以國安為名箝制言論自由，將國家機器變成政黨的打手，猶如美國1950年代的麥卡錫主義復辟。

馬英九表示，他與江啟臣一起召開記者會，就是希望讓國際社會瞭解，台灣從解除戒嚴開始，全民努力打下的民主根基，在蔡總統主政下，已被糟蹋得面目全非，憑藉著「一黨專政、一人獨裁」，蔡政府為所欲為。

馬英九說，美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」（Freedom House），每年也發布自由度評比。他呼籲，這兩個關心台灣言論自由的單位，應正視蔡政府關閉新聞台、打壓言論自由的政策及作為。

馬英九也向所有國際友人喊話，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。事實上，台灣引以為傲的自由民主，如今已變成CNN時事評論節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）所稱之「不自由的民主」，威權正在臺灣復辟。

最後，馬英九憂心中天遭關台後引發的「寒蟬效應」，他說，其他媒體也許會因此噤聲以避免遭秋後算帳，但他認為大家不應該害怕發聲，應該勇於抗爭保障自己的言論自由。

(中時 )