三鼎生技11日申請登錄興櫃股票 11:402020/12/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，三鼎生物科技公司（6808）已在11日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學醫療生技業。 根據櫃買中心資料顯示，三鼎生技成立於民國103年12月間，董事長兼總經理為歐耿良，主要經營業務是高階醫療器材銷售、生物性之3D列印技術研究發展等，送件時資本額為5億3,970萬元。三鼎生技去（108）年業績，營收1,817萬元，稅前虧損3,375萬元，每股虧損0.72元。 《店頭市場》昇佳電子開放融資券交易 興櫃年末點火 遠壽奪榜首 (工商 ) #三鼎生技 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨、鎧勝-KY 營運大爆發 04:102020/12/11 產業特刊 《類股》台股震盪 金融股包辦外資買超前3大 09:092020/12/11 財經 114家營收登峰 拉貨潮有甜 04:102020/12/11 財經要聞 實價登錄2.0修法出爐 預售屋全納管 04:102020/12/11 財經要聞 A股IPO審核趨嚴 62陸企敗北 04:102020/12/11 產業財經 水神乾洗手、漱口水 雙獲國家認證 04:102020/12/11 焦點要聞 日本廢鋼大漲 國內鋼筋下周漲定了 04:102020/12/11 財經要聞 《金融》超級股東會日 明年上限降至90家 07:442020/12/11 財經 聖誕、跨年送禮 華南卡好威 04:102020/12/11 全球財經 興勤、富致11月營收齊創高 04:102020/12/11 證券．權證 《店頭市場》世基生醫申請上興櫃 08:182020/12/11 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 - 財經 被狂問台積電還能買？謝金河：發生兩個「如果」投資價值更高 - 財經 央行嚇到 10月新增放款 不動產占八成 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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