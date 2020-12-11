櫃買中心11日表示，三鼎生物科技公司（6808）已在11日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學醫療生技業。

根據櫃買中心資料顯示，三鼎生技成立於民國103年12月間，董事長兼總經理為歐耿良，主要經營業務是高階醫療器材銷售、生物性之3D列印技術研究發展等，送件時資本額為5億3,970萬元。三鼎生技去（108）年業績，營收1,817萬元，稅前虧損3,375萬元，每股虧損0.72元。

(工商 )