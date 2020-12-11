國家住都中心公告板橋浮洲商業區地上權案招商，該基地面積20,178.98平方公尺（約6,104坪），基地方整，規劃設計彈性大，為近期雙北地區釋出之稀有大面積商業區土地。

「新北市板橋區力行段408地號等2筆土地（新北市板橋浮州商業區）都市更新事業」公開徵求實施者案，採設定地上權方式辦理，歡迎各界踴躍參與。

本基地位於新北市板橋區中山國小南側與浮洲合宜住宅北側間，鄰近台65快速道路，往來台北市區及新板特區車程均只需10餘分鐘，快速便捷。

土地使用分區為第一種商業區，建蔽率50％，容積率300％，預期可申請50％都市更新容積獎勵上限值。此外，產品規劃多元彈性，在符合都市計畫土地使用管制規定前提下，可朝商場、商辦及住宅等產品規劃。

權利金分期計收，土地租金固定，營運5年後契約得轉讓。國家住都中心表示，為鼓勵民間參與及降低投資風險，本案地上權存續期間55年，權利金分23期計收，以有效分散實施者投資風險。土地租金除應繳地價稅外，採定額方式計收，降低公告地價調整風險。

此外，委託實施契約允許完成全部建物第一次所有權登記之翌日起營運屆滿5年後，得經本中心事前同意後，將契約之權利義務（含本基地之地上權）全部轉讓予第三人。同時，55年期滿後，給予可再續約20年之彈性。

(工商 )