純網銀若無限制低價搶市，金管會將出手制止。金管會本周核發國內第一張純網銀的開業許可，即准許樂天國際商銀試營運，金管會主委黃天牧11日透露，9日就已找樂天銀董事長簡明仁當面溝通，叮嚀要注意五大風險及一件不能作的事，即不能作「價格競爭」。

黃天牧表示，純網銀開業初期為了要攬客、擴大市占率，提供客戶優惠或折扣在所難免，但「不要以價格競爭作為永久發展的策略」，金管會期許三家純網銀的經營一定要「可長可久」，初期、短暫的價格優惠可以被容忍，但期間可以有多久？黃天牧回應：「銀行局在監理上會特別提醒」，也就是純網銀的促銷活動是否踩紅線，銀行局會密切關注，隨時提醒。

國內首批無實體分行的純網銀已進入開業倒數，金管會本周二（8日）核出第一張純網銀營業執照給樂天商銀，黃天牧說，隔日他即約見樂天商銀董事長簡明仁，由於簡明仁在受訪時提及純網銀的籌備與開業，就像生孩子一樣，很不容易，黃天牧則提醒「不是只要生下小孩，更要養小孩、教小孩！」

黃天牧提醒樂天商銀要注意五大風險，即資訊安全、流動性、風控、法遵、與名譽風險，另外不可作殺價競爭，必須維護金融市場秩序，最後黃天牧送給即將開業的樂天商銀四個字，即「行穩致遠」。

純網銀因為無實體分行，無法面對面接觸到客戶，國外發展經驗，一開始都是以高利率吸收存款，再提供放款低利率、低手續費等，以擴大客戶及市場市占率。

黃天牧對此表示，銀行為了擴大業務作某種程度行銷，現行金融機構也都是這樣作，只是價格競爭要多久？不能無限制、作為長期策略，他強調金融機構的永續發展不是只靠價格競爭，要靠商品及服務，當初金管會審三家純網銀時都有提醒，要進入金融體系，初期難免會提供價格優惠，但不可作為永久發展策略，黃天牧說：「純網銀經營一定要可長可久，打價格戰就沒有意義了。」

(工商 )