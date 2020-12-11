人氣部落客天后「彎彎」2014年嫁為人妻，2年後生下大兒子小圓仔，去年8月生下二胎兒子「點點」。彎彎當年在婚前傳出不倫戀緋聞，最近她接受周刊專訪，透露當媽4年，近期不論是作品或是生活重心都跟兩個兒子有關，對比先前跟現在的作品，她坦言「以前的彎彎已死」。

39歲本名胡家瑋的彎彎16年前在無名小站分享自己插畫作品走紅，2005年榮獲《中時電子報》第一屆全球華文部落格大獎華文生活類與金石堂書店年度風雲人物，隨後推出多部著作都登上暢銷排行榜，她也曾跨足電影圈當演員，參加電影《帶著夢想去旅行》、《那些年，我們一起追的女孩》、《愛的麵包魂》。

2014年彎彎嫁給認識10年男友，好友九把刀到場祝賀，打趣說：「出版界的蔡依林，再見了！祝妳幸福快樂！by出版界的周杰倫：）」，不久後爆出彎彎婚前和其他部落客過從甚密，彎彎後來與老公和好，接連生下2子，有子萬事足的彎彎最近受訪，透露現在回顧過往風光，都忍不住驚訝自己當年滿厲害的。

據《鏡週刊》報導，問彎彎現在的生活和過去有何不同？她認為過去的彎彎已經死了，20歲時的創作和想法都跟即將40歲的自己有很大不同，以前較為天真，現在思想則圍繞在親子與家庭關係，她不覺得可惜，也很滿足現在的家庭生活，年輕時能創作出「彎彎」這個角色成為粉絲的回憶和童年，「我覺得這樣人生就算功德圓滿了」。

(中時新聞網)