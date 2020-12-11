2020台北國際建材暨產品展昨日登場，國內磁磚產業者冠軍(1806)以簡約大器的設計風格展出旗下冠軍磁磚「經典好宅」、馬可貝里磁磚「LOUNGE」、安心居「精品設計」。冠軍指出，台灣地屬亞熱帶潮濕海島型氣候，最適合使用磁磚，不僅好清潔、好保養且使用年限長，不需特別編列保養費用，面對即將上路的樓板隔音新制，一起為寧靜宅共創美好的生活環境。

內政部統計，台灣從65歲以上高齡人口來看，目前已占我國總人口約14%的比例，約莫在2026年，將占總人口數的20%以上，目前台灣不只是面臨到「超高齡社會」，同時也是「超單身社會」。超過70%的家庭出現過家中意外滑倒的情況，其中老人和兒童比例最大。地面材在遇水或油污的情況下很容易使人滑倒，堅硬粗糙的表面，雖防滑但也容易造成跌倒時二度傷害。為了守護家人安全，地面防滑性早已成為重要的裝修選材標準。

冠軍磁磚新推出奈米防滑磁磚新革命-維斯塔石板磚，表面平滑不粗糙，防滑等級達到澳規P5等級(防滑最高等級)，表面形成細小立體面，讓磁磚表面觸感猶如柔軟的細沙滑過指尖的觸感，讓磁磚在遇水後瞬間形成吸盤效應，增加雙腳與磁磚的摩擦力，實現防滑的效果，減少跌倒風險，由於柔順的表面，同時減少跌倒時二次傷害，是磁磚界防滑磁磚技術上一大突破。

冠軍建材集團掌握建築大趨勢，近年崇尚樸實自然木地板需求提高，空間設計運用得宜下，木地板將能創造多變的生活風格，讓居家空間可以經典溫暖、安心居甫推出全新高級木地板，已成為業界關注話題，詢問度非常高。安全與穩定符合SGS高標準材質檢驗、無甲醛材質符合健康生活、主材質100%完全不吸水，天然木紋觸感自然舒適，冬天不冰冷，隔音效果佳。

(時報資訊)