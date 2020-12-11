國安私菸案今（11日）開庭，合議庭上午根據檢辯雙方各自意見，整理出7大爭點。其中，少校吳宗憲的律師辯護說，總統專機應有「關稅豁免」，沒有漏稅問題，已向財政部提起訴願。

檢方起訴指出，華航因歷經兩次罷工營收受影響，空品處為達每年6億元免稅品銷售目標，去年7月總統專機的「自由民主永續之旅」專案，副總邱彰信、空品處代理組長黃川禎、協理于堯3人決定讓「訂菸無上限」。

吳宗憲行前預訂9200條菸，華航人員先運至華膳保稅倉庫存放，待專機返國後機邊交貨；另一部分則是機上加購，華航將809條菸品裝載上機推銷，總共售出10009條菸，其中有9797條企圖利用國賓禮遇通道闖關，其餘則由各自人員從海關夾帶入境。

台北地院今開庭，合議庭整理出本案7大爭點，分別是本案納稅義務人是華航人員，還是訂菸者；菸品是不是漏稅品；免稅菸購買數量有無上限；漏稅時點為何；吳宗憲等人調軍車載菸、華航人員機邊交貨等是否構成幫助逃漏稅；若構成，屬於有刑責的「不正方法」漏稅，還是僅適用行政罰，或是總統專機有關稅豁免權，全無責任；本案是否構成《貪汙治罪條例》的圖利罪。

整理完爭點一度短暫休庭，目前將主導訂菸的吳宗憲、張恒嘉「被告轉證人」，進行交互詰問，釐清整個訂菸流程，預計會一路訊問到下午。

(中時 )