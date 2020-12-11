看來「小皇帝」詹姆斯這次真的跟厄文再次撕破臉了！最近才互相取消彼此IG關注的詹皇與厄文，如今兩人之間不合關係再次升溫，因為詹皇不僅公開批評厄文對他不夠尊重，更強調「一眉哥」安東尼戴維斯的天賦確實比起厄文還要好。

「你知道我們討論厄文多麼具有天賦，」詹姆斯最近受訪表示，「但安東尼戴維斯可能比厄文更有天賦，因為戴維斯比厄文高了6、7英寸，他能運球，也能投籃，無論是低位、中距離或三分外線，都是他的投射範圍，他的防守更不可思議。」

詹姆斯強調，「過去這個賽季，無論安東尼戴維斯受到什麼傷勢，他都堅持重回球場，在奧蘭多打復賽期間，他一直面對嚴重腳傷問題，他卻堅持要打，因為他不喜歡看到我一人苦撐，而自己無法上場。」似乎也在暗諷當年厄文不斷傷退。

面對詹皇質疑，厄文用另類方式回應，因為他在個人IG上面裝神弄鬼，貼出一些古埃及神像與古印度人圖像的詭異照片，更嗆聲，「別試圖對我使用暴力，試著看一些你不敢看的地方，你就會發現我在回瞪著你。」果然相當有他的「風格」。

(中時 )