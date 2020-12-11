嘉義市長黃敏惠、金石建設公司董事長柯建利、教育處長林立生、校長趙季薇、議員吳上明、國手陳建安為桌球教室揭幕。（廖素慧攝）

柯建利（中） 邀請國手林柏良（左一）、李錫霖（左二）、呂柏賢（右）、陳建安（右二）來嘉教球。（廖素慧攝）

金石建設捐贈嘉北國小桌球設施，煥然一新。（廖素慧攝）

嘉北國小桌球隊小選手高興有國手教球，還有新穎舒適桌球教室。（廖素慧攝）

熱愛桌球運動的嘉義市金石建設公司董事長柯建利，把不能圓的國手夢，昇華為推動桌球體育，資助嘉北國小桌球隊師資及設施，11日由市長黃敏惠代表受贈，並與教育處長林立生、校長趙季薇及國手陳建安一起為桌球教室揭幕。

黃敏惠表示，金石建設公司長期推動桌球運動，今年先後在嘉北國小、南興國中及嘉義高中設立桌球教室，安排國手級教練來嘉教球，這次捐贈嘉北國小120萬元桌球設備及師資，吸引外縣市家長舉家遷居嘉義市，開創嘉義市桌球發展的新模式。

柯建利表示，金石建設在地深耕多年，他從小愛打桌球，比賽屢有佳績，拿過嘉義市桌球賽團體冠軍，想當國手，但要繼承家業，父母反對，因而舉辦金石盃全國桌球賽、規畫蓋8層樓的桌球館，推動桌球運動，讓桌球在嘉義生根發芽。

柯建利說，已邀請2位奧運國手陳建安及鄭先知在嘉義市培訓，還有國手呂柏賢、林柏良、李錫霖也每天早自修、中午到晚上6點在嘉北國小培訓低年級及幼大班。

趙季薇表示，嘉北國小現有10名球員受培訓，其中有2個家庭從台中及新竹遷居嘉義市，金石建設原本只提供國手教練協助培訓，但發現設施老舊後，資助購置10組球桌，更換燈具、球網、鋪設PU地墊、安裝冷氣，球桌周邊柱體全部用安全海棉包覆，環境變得舒適明亮。

捐贈及揭幕儀式也請到第6屆世界青少年桌球錦標賽男單冠軍陳建安出席，黃敏惠市長也抓緊機會討教球技。

(中時 )