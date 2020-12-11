台鐵瑞芳至猴硐段目前不通，須以接駁巴士接送。（吳康瑋攝）

台鐵瑞芳至猴硐段4日邊坡滑落至今已第8天，但10日晚間宜蘭發生芮氏規模6.7的有感地震，新北現場受到3級地震，宜蘭工務段長李建勳11日指出，昨晚發生有感地震，有立即派出人員出動做檢視，但無發現明顯異狀，工程仍盡力朝13日目標前進。

李建勳指出，農委會11日也派出專家、技師與現場宜蘭工務段人員勘驗，發現前幾天所做的邊坡維修設施，經過這次地震沒有明顯的損壞、坍落，顯示已施作工程沒有問題，昨天晚上主要在做鋼軌樁施作，目前已經全部完畢，現場沒有受到這次地震影響。

李建勳表示，從一開始搶修至今，一直都是遇到這種大雨現象，這種大雨確實是影響搶修的時效，但現場隨時進行滾動式檢討，改善工法機具使用的形式，也與水保局討論機具，希望這種嚴重意外不再發生。

李建勳指出，目前上邊坡總共施作232根鋼軌樁，清運土石方面，由於昨晚主要做鋼軌樁，所以清運速度較慢，現在為止累計已清理6千立方公尺。

此外，在機具方面，李建勳透露，除了宜蘭工務段原有機具，還有台北、花蓮、台東工務段各自支援2台工程維修車，目前現場共有9台維修車輛，在猴硐現場也增加施工清除工作面，除了挖土機從10輛上修至12輛，大型抽水機1部、小型1部，水車1部，到時會留下廢鐵2千立方公尺，外運8千立方公尺的土石，希望透過滾動式檢討積極搶修，盡快解決民眾的困擾。

(中時 )