香港《南華早報》近日報導，由於高中畢業生人數持續下降，超過2／3香港私立大專院校2020年招生不足，其中1所只招到1成學生，另1所則「零新生」。雪上加霜的是，反送中及疫情導致大陸學生不願意赴香港讀書，這造成香港私立大學更大壓力。

香港教育局9日的最新數據顯示，香港28所自籌資金的私立大學中，至少有19所2020學年招生人數無法達標。業內人士表示，除了香港學生人數下降外，去年反送中抗議活動和新冠肺炎大流行也降低陸生到香港讀書的機率。

香港理工大學專業及繼續教育學院袁姓教師表示，香港8所公立大學招生名額1.5萬人沒減少，但高中畢業生人數大幅下降，從2016年約5.7萬人降到今年4.6萬人。「儘管預計從2023年起，高中畢業人數會逐漸開始上升，但未來數年，仍不明朗，學生入學率是否真的會增加，大陸學生是否會返回香港，還有待觀察，」他預計規模較小的私立大學將比大型私立機構遭受更大損失，主要是因為市場已經飽和，學校之間競爭激烈。他也敦促港府考慮放寬目前對招收境外生不得超過全部新生10％的上限，以允許更大靈活性。

根據香港教育局統計，香港歷史最悠久的私立大學、創校73年的珠海學院，2020學年入學人數創下至少10年新低，僅錄取82人，前1年僅155人，但珠海學院目標是每年招收800名學生。

香港職業訓練局的自費課程入學人數也急劇下降，今年僅招收3100人，比去年減少1000人。其2020年招生目標是4075人。

此外，提供幼兒教育以及老年人保健和社區護理高等文憑課程的明愛社區書院，今年1名新生都沒有。該校預定招收80人。

7所招生達標的大專院校中，香港理工學院今年招收334人，去年是256人；明愛專上學院招收348人，去年是159人。

大陸《環球時報》表示，香港私立大學裡，樹仁大學、公開大學與珠海學院排名靠前，在大陸知名度較高。2018年，港府曾檢驗私立大學，發現不少都不符合教育標準。

(旺報 )