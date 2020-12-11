在Laura全家即將返回菲國前夕，茂盛醫院11日也邀菲國駐台代表同為雙寶慶生。（馮惠宜攝）

台灣頂尖防疫能力與試管技術為台灣醫療外交再揮出漂亮一擊！一對菲律賓高齡不孕夫婦於今年1月來台求助台中茂盛醫院，一次植入2顆囊胚即成功著床發育，考量台灣防疫措施佳且醫療資源豐沛，夫妻倆不計成本在台待產10月間順利產下龍鳳胎，在返國前夕，茂盛醫院特別邀菲國駐台代表為雙寶慶生，這對菲籍夫妻也不斷感謝台灣讓他們有了愛的結晶。

住在菲律賓的Laura和先生Benny結婚17年不孕，曾流產一次，在當地做過輸卵管檢查，卻仍無法順利懷孕，因為非常愛小孩，陸續領養16歲至5歲的4個孩子，多年前看到同鄉友人來台治療成功產下試管寶寶，108年7月飛來台灣給茂盛醫院院長李茂盛初診，由於Laura已45歲，卵巢功能不理想，李茂盛建議她接受「第4代AI人工智慧試管技術」，因而於2020年初來台治療，先挑選出2顆囊胚，於3月13進行植入，順利讓Laura受孕。

茂盛醫院執行長李俊逸說：「第4代AI人工智慧試管技術」建構影像大數據及演算平台，提高懷孕率至8成，Laura經此治療一舉成功，她原本希望做完相關產檢後，於8月份再安心回國待產，但她怕搭機時有高度感染風險，下機後還要居家檢疫14天！且所住的碧瑤位居山區，距離馬尼拉市區有6小時車程，怕孕期出狀況時無法即時就醫。更重要的是，台灣的疫情控制良好，民眾外出戴口罩仍能正常生活！所以Laura夫婦決定留台待產，再帶新生兒返回菲律賓，與4名領養子女和親友團聚。

倆人的龍鳳胎在10月13日出生，在全家即將返回菲國前夕，茂盛醫院11日也邀菲國駐台代表同為雙寶慶生，菲律賓駐台代表處台中分處長何品瑞特別出席，共同為雙胞胎切蛋糕慶祝滿月，李茂盛也贈予紅包、可愛童裝和防疫帽，祝福他們平安長大。這也是在全球新冠肺炎疫情肆瘧下，2020年唯一在台成功試管產子的外國人。

Laura在孕期33週時患有「子癲前症」重症，血壓反覆飆破200，而且胎兒血流不佳、成長遲滯，幸經茂盛醫院婦產科醫師林于翔緊急剖腹救出雙胞胎，也避免產婦有死亡風險。（茂盛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

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