台灣昨晚發生規模6.7強震，各地搖晃有感、國家警報大響，讓不少民眾想起921大地震。一名居住在台北的網友則於今發文詢問，這兩次的地震哪一次比較可怕呢？引發熱議，網友們一面倒直呼，兩者不能比，絕對是「921更恐怖！」

高大成921地震驗百遺體 驚爆「混屍」一眼揪詐領

一名網友今在臉書社團《爆廢1公社》上發文分享，昨晚發生規模6.7的地震，是他經歷過最驚心動魄的地震，因此很好奇，與921相比，哪一次地震比較可怕？

貼文一出，立刻引發網友討論，「如果921那個叫做『地震』，昨晚那種頂多只是『搖床』而已」、「當年921是那種連站都站不穩的可怕」、「哇靠這真的不能比啊！強度跟時間921都贏好幾個檔次」、「921比較恐怖」、「921是真的天崩地裂，倒一堆房」、「921表示：昨晚有地震嗎？」

其中也有網友分享，921大地震發生時，他正躺在床上做夢，記得當時睡到一半，突然被爸爸叫醒，一家人什麼也不管地衝向樓梯間，期間一次次的震動都差點震飛他們，要好好走下樓真的很困難，必須要死命抓著扶手，才能順利抵達一樓。

該網友指出，大馬路上一群人站在馬路中間安全島，爸爸拿手電筒照我們大樓，整個都在搖晃，附近的大樓也全都在晃，路上許多車輛當場嚇到急剎，過了許多才敢繼續往前開；而昨晚他還能哼歌、玩遊戲，兩者的驚嚇程度差很多。

不少網友也紛紛推測「原PO應很年輕」，沒經歷過921才會這樣問，「孩子，921的時候你出生了嗎？不然怎麼會問這種問題？」、「你應該很年輕，921搖晃是這次10倍以上」、「這樣說表示你沒經歷過921，南投大到連爬都不能爬，更別說走路、跑步，只能在那邊隨著地震在地上翻滾，地板完全是變成海浪這樣」、「你是不是很年輕」。

回顧1999年發生的921大地震，其震央位於南投縣集集鎮境內，深度約8.0公里，芮氏規模7.3，持續時間約102秒，為台灣自二戰後傷亡損失最大的自然災害。此地震造成2,415人死亡，29人失蹤，11,305人受傷，51,711間房屋全倒，53,768間房屋半倒。

(中時新聞網)