昨晚間至凌晨一連發生兩起地震，令民眾相當恐慌，也讓不少網友再次意識房子耐震的重要性。一名網友表示，買房之前應把地震考量進去，畢竟安全還是最重要的，他問及「身處地震帶的台灣 該買怎樣的房子」，問題一出也引發網友熱烈討論。

昨（10）日晚間9時19分，發生芮氏規模6.7地震，不料，至深夜凌晨2時15分，又再度發生一起芮氏規模5.6地震，一連兩震令不少民眾直呼「睡不好」。原PO於PTT發文指出，地牛這一翻身，又讓他想起買房之前應該要把地震考量進去，「因為安全還是最重要的」。

怎樣的房才算安全，又值得購買？原PO認為獨棟別墅就不用說了，因為買不起，所以也不在討論範圍之內，其他像是公寓住宅、華廈，及高樓社區，「大家覺得住哪比較安全呢？住幾樓又是最好的選擇呢？」

文章曝光後，不少網友蓋起高樓回應，「要講安全連棟公寓最安全，大地震有可能變危樓但不太會倒」、「認真地說，買5樓以下成排的集合式透天」、「盡量避開斷層帶、土壤液化區，樓層耐震度要提升」。

(中時新聞網)