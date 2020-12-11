美麗島電子報董事長吳子嘉在2018年台北市長選舉期間，指稱刊登廣告攻擊台北市長柯文哲的蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝是「下流」、「爛咖」，被吳祥輝控告公然侮辱、誹謗，台北地檢署偵查後，認定吳子嘉的評論並不是完全無所本，依罪嫌不足將吳子嘉不起訴處分。

2018年市長選舉期間，吳祥輝摘取外國作家葛特曼的著作，在報紙刊登廣告指控柯文哲過去帶病人赴大陸進行器官移植，而這些器官都來自法輪功。

吳子嘉在2018年10月3日的電視節目「年代向錢看」中，指稱吳祥輝「這個是一批非常下流的獨派幹的事情…獨派嘛他們這些吳祥輝是臨時演員，第一個臨時演員是吳祥輝…」。

吳子嘉並稱「誰出來扮演這個打擊手，後面還有人給他錢，我剛剛講的經費來源，有很神祕的經費來源，也有很神祕的新的參加者…找一個爛咖的這個吳祥輝突然間冒出來，你以前過去聽過吳祥輝這個人嗎？」。

吳祥輝認為自己是知名人士，並非獨派，而且刊登廣告並非他人提供經費，因此提告。

吳子嘉在檢方偵查中辯稱，吳祥輝是選舉公關公司負責人，他還替吳祥輝介紹過客戶，吳祥輝當時登的廣告是假文宣，當時柯文哲的陣營也有反對意見，洪姓證人也證稱吳祥輝是第一階段文宣負責人，所以他才說吳祥輝是第一個臨時演員，而且吳祥輝是選舉公關公司，不可能自己出錢做這個事情。

吳子嘉也辯稱，柯文哲主張兩岸一家親，所以他認為捏造柯仲介器官這件事是獨派幹的，如果針對器官移植抹黑，不只針對柯，也是針對台大醫院，一般政治鬥爭不會去摧毀台大醫院的形象，他才用「下流」來形容。

檢察官調查認定，吳子嘉向洪姓證人打聽後，得知吳祥輝經營公關公司，有收受候選人的酬勞，協助候選人做政治公關活動，所以有相當理由確信吳祥輝是受他人出資而出手攻擊柯文哲，並非無的放矢，至於指摘吳祥輝「爛咖」， 基於對吳祥輝攻擊柯文哲一事的評論，並不是無端謾罵，也是可受公評之事，所以依罪嫌不足，將吳子嘉不起訴處分。

(中時 )