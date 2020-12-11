國民黨今天舉辦「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會。（趙婉淳攝）

江啓臣和馬英九交換意見。（趙雙傑攝）

國民黨今天舉辦「捍衛新聞自由 全民監督政府」國際記者會，黨主席江啟臣致詞表示，世界人權日的隔天，台灣的電視新聞台將被當權者撤頻，讓台灣引以為傲的自由民主嚴重受損，蔡政府以行政力量干預新聞媒體立場，恐讓台灣產生寒蟬效應，形成一言堂的社會氛圍，期盼國際社會可以重視，台灣人正面臨言論主張可能受到迫害的狀態，一同捍衛台灣新聞與言論自由的人權價值。

中天新聞台遭關台後，北高行駁回中天假處分，中天新聞台將在12日零時落幕。國民黨上午邀請黨主席江啟臣、前總統馬英九、前NCC副主委劉宗德、前中央社副社長呂志翔舉行國際記者會，盼透過國際媒體的平台，讓國際社會了解，蔡政府執政下，台灣人民擔憂言論與新聞自由恐遭受迫害的心聲。

江啟臣致詞說，《世界人權宣言》第19條提到，言論發表的自由是每個人的權利，人民在尋求、接受、傳遞消息與思想都應該不受干涉。言論立場與新聞報導的自由更是世界人權的基本價值，蔡政府以行政手段遏止主張及立場的自由表達與傳遞，對台灣人權保障的國際形象絕對是重大的傷害。

江啟臣表示，如果執政者因為自己的喜好，或者為了避開媒體的批判、監督，就動用國家機器介入獨立機關的人事任命，甚至要求獨立機關配合關掉新聞台，就是假獨立、真東廠。獨立機關自損官箴、客觀，傷害的不只是新聞自由，更是嚴重損害憲法保障的民主自由，讓國家向獨裁靠攏。

「媒體是政府的監督者，不是政府的傳聲筒或化妝師」，江啟臣指出，如果執政者，利用國家資源影響媒體的運作、封殺社會上不同的意見，就是剝奪人民表達的權利。他質問，這樣到底是民主？還是獨裁？沒有了新聞自由，接下來消失的就會是言論自由、思想自由，因此必須一起大聲反對、用力反抗，因為沉默會讓大家離獨裁越來越近。

江啟臣強調，台灣社會質疑中天新聞台換照失敗，是因為蔡英文政府的政治意識考量。從今年5月份外流的總統府密件中，就可以清楚看到NCC人事案相關內容，當時，行政院政委黃致達說，NCC新任委員有2位顏色偏綠，可以配合處理中天，雖然總統府否認了相關內容，但是很明顯的中天新聞台無法換照，就是當權者決定好的劇本。

江啟臣認為，台灣充分尊重新聞報導自由的媒體環境得來不易，媒體的監督力量讓台灣民主更公開、透明，但社會各界如今卻可以感受到當權者為了排除不同聲音、打壓新聞自由的恐懼，這限制了台灣多元意見的表達。當新聞、言論立場趨向「單一化」，可能會讓台灣的民主走向「空洞化」。

最後，江啟臣呼籲國際社會，一起關切台灣當前執政者關掉了一間新聞台，嚴重傷害了台灣長久以來保障的言論開放、新聞自由。蔡英文政府透過行政力量影響新聞媒體的立場，可能讓台灣缺乏多元聲音，絕對不利台灣民主的正常發展。

(中時 )