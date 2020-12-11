永續指數成分股 納入上銀、臻鼎、長榮等5檔 12:022020/12/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素公布臺灣指數公司與富時國際合編之「臺灣永續指數」成分股審核結果，成分股調整將自12月18日收盤後生效（即自12月 21日周一起生效） 新納入成分股有上銀（2049）、臻鼎-KY（4958）、長榮（2603）、台玻（1802）、智邦（2345）等5檔，另外，成份股刪除中鋼（2002）、長榮航（2618）2檔。 營收轉機大 16檔法人押寶 操盤心法－短線整理，明年成長股持續震盪盤堅 (工商 ) #長榮航 #台玻 #上銀 #長榮 #中鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵領頭衝 16檔傳產股催油門 04:102020/12/11 產業特刊 台灣權王－錢潮湧 智邦華新科權證活絡 04:102020/12/11 證券．權證 1分鐘讀財經》法人邊丟邊撿 16檔股價逆勢突圍 08:212020/12/11 財經 投資級債 避險資金青睞 04:102020/12/11 投資理財 海空貨運 11月營收超級旺 04:102020/12/11 財經要聞 永續金融夯 國泰金當領頭羊 04:102020/12/11 財經要聞 將資金逐步導入循環經濟及永續發展領域 華銀 勇奪循環經濟獎投資獎 04:102020/12/11 金融．稅務 周刊爆料花新台幣25億元買基金…… 淘帝假帳疑雲 無量跌停 04:102020/12/11 財經要聞 國壽7兆力量 全力推動ESG議合 04:102020/12/11 財經要聞 觀念平台－樂見資本市場藍圖 有利資本市場發展與國際接軌 04:102020/12/11 專題周報 台灣大CDPA級企業二連霸 04:102020/12/11 產業．科技 財經熱門新聞 每天都23年新高 台幣早盤暴漲逾3角 殺進28.1元 - 財經 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 不是唱衰！日本智庫示警 2035年台灣GDP被東南亞1國超車 - 財經 央行嚇到 10月新增放款 不動產占八成 - 財經要聞 - 工商時報 5：0！FCC全票通過禁用華為、中興設備 撤銷陸電信商在美營運 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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