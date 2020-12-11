富時羅素公布臺灣指數公司與富時國際合編之「臺灣永續指數」成分股審核結果，成分股調整將自12月18日收盤後生效（即自12月 21日周一起生效）

新納入成分股有上銀（2049）、臻鼎-KY（4958）、長榮（2603）、台玻（1802）、智邦（2345）等5檔，另外，成份股刪除中鋼（2002）、長榮航（2618）2檔。

(工商 )