中天新聞52台10日上午6點起推出倒數42小時告別活動，台內三大招牌談話性節目《大新聞大爆卦》、《頭條開講》、《新聞龍捲風》，將在中天大樓自家門口擺起椅子進行戶外開講。歡迎喜愛中天新聞的觀眾及節目粉絲，可到現場為中天加油打氣，一起度過不斷電直播的最後時光，另外也可透過網路在中天電視官方YouTube頻道收看全程活動，一同守護台灣的新聞自由和言論自由勇敢向前行。

參加中天42小時不斷電告別談話節目的來賓包括：王又正、黃暐瀚、賴岳謙、謝寒冰、羅友志、張友驊、王鴻微、羅智強、游淑慧、黃敬平、高嘉瑜、王育敏、林郁方、鄭照新、黃子哲、彭華幹、江中博、邱敏寬、李奇嶽、黃敬平、謝晨彥、許聖梅等人，而11日下午2點的《大新聞大爆卦》更將有神秘嘉賓驚喜現身，晚間8點《頭條開講》和晚上9點的《新聞龍捲風》，將邀請來賓一起吃熱炒唱歌之外，還要進行「名嘴真心話大冒險」，度過倒數42小時告別活動。

「頭條開講」邀請多位與中天有深厚情感的來賓一同開講。（中天新聞台提供）

中天新聞預計於12月12日起轉戰網路，節目單位也籲請大家跟著中天走，千萬別掉隊！歡迎同步訂閱YouTube中天電視頻道，下載中天快點TV APP一鍵看中天，不要讓台灣變成一言堂！

「新聞龍捲風」透露中天倒數42小時活動將有名嘴真心話大冒險橋段。（中天新聞台提供）

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