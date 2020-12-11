經營85度C的美食-KY(2723)雖面臨全球秋冬疫情升溫考驗，且去年比較基期較高，致使2020年11月營收小幅「雙降」至近4月低點，但美國及中國大陸門市銷售狀況仍持續回溫，未受太大影響。法人認為，美食營運受影響程度相對可控，仍看好明年營運穩健回升。

美食受惠營運後市轉佳、外資調升評等激勵，股價自11月初發動上攻，2日股價觸及157元、創近16月高點，近日拉回141～152元區間高檔震盪，今（11）日持平開出後欲振乏力，早盤走低3.7％至143元。不過，三大法人本周迄今仍合計買超1297張。

美食公布11月自結合併營收17.37億元，較10月17.46億元微減0.55％、較去年同期18.52億元減少6.24％，降至4個月低點。累計前11月合併營收179.26億元，較去年同期212.02億元減少15.45％、續處近6年同期低點，但衰退幅度較前10月16.33％持續收斂。

美食表示，儘管上海11月上旬傳出新冠肺炎本土確診案例，略為壓抑消費氛圍，但中國大陸85度C門市11月人氣仍持續回升，帶動同店營收（SSSG）恢復正成長。而美國雖然疫情仍嚴峻，但11月美國85度C門市營收仍較10月小幅上升。

美食坦言，美國11月營收仍遜於去年同期，除了受疫情影響外，主因去年11～12月陸續開出數家新店，墊高比較基期。不過，雖然疫情升溫致使加州重啟限制民眾行動措施，85度開業門市的客流及營收仍維持穩定，甚至較10月微幅改善。

中國大陸方面，入秋以來各地零星疫情仍壓抑平價烘焙產業消費動能，85度C透過推出強打品質提升、親民價格的麵包及蛋糕新品，及祭出線上會員獨享優惠，順利獲得消費者青睞，提升會員規模及黏著度，帶動日均單店營收連3月成長，並可望挹注明年業績成長動能。

展望後市，國際品牌顧問公司Interbrand日前公布「2020年台灣國際品牌價值」結果，美食連10年躋身前20強，為唯一連5年上榜的台灣餐飲品牌。法人認為，美食透過自有品牌及通路建立的品牌價值，使營運受影響程度相對可控，將成為明年營運穩健回升的根基。

投顧法人認為，美食營運最壞時期已過，下半年趨勢向上，10～11月營收大致符合預期，預期第四季營收季減1％、年減約8.6％。今年獲利估降至近6年低點，但看好明年營收恢復成長、獲利成長動能強勁，維持「買進」評等、目標價200元。

美系外資日前亦出具報告認為，美食受惠銷售狀況持續復甦、中國大陸及美國市場毛利率持續改善，目前市場價值重估潛力可期，將2020～2022年獲利預期分別調升達25～44％，評等自「中立」調升至「買進」、目標價自102元調升至174元。

(時報資訊)