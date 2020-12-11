金融科技發展加速傳統銀行服務數位化趨勢，央行今指出，未來純網銀開業將加劇競爭，特提醒銀行須注意流動性管理，確保客戶線上交易順暢。目前銀行推出的數位帳戶優惠存款期限多為3個月或6個月期，存戶為持續追求高利，常追隨各銀行優惠利率移動存款，加劇銀行資金波動性。

央行指出，數位帳戶係指客戶無須臨櫃，利用銀行所建置之手機app或網路，即可完成開戶手續、查詢存提款資訊及管理各類交易明細等。另一方面，銀行提供數位化服務，不僅便利客戶，且可節省自身人力成本。

央行表示，數位帳戶有3類開戶身分驗證標準，可從事的交易，設有不同的交易風險等級及限額。第一類過自然人憑證線上開立數位帳戶，第二類為已有銀行帳戶，在同一銀行加開數位帳戶。第三類為已有信周卡或存款帳戶，在其他銀行開立數位帳戶。近年各銀行為推廣數位帳戶，競相推出限期優惠存款專案，以具競爭力的利率吸引顧客，所以3類戶數均呈成長趨勢!

目前的數位帳戶包括:遠東Bankee、第一銀行iLeo、台新Richart、國泰KOKO、聯邦New New Bank、上海Cloud Bank、永豐DAWHO、兆豐MegaLite、華南SnY、王道O-bank、合庫數位帳戶等。

(時報資訊)