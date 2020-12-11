太平頭汴山區136縣道長龍路沿線除為與南投縣國姓鄉及東勢區之聯外道路外，亦為大型重機車車友們假日相約車聚的景點之一，最近一個月來發生數起騎士重機車自摔交通事故，其中兩起還造成兩名年輕騎士不幸身亡，經警方分析肇事原因多為過彎道時車速過快，以致重心不穩自摔，太平警方除對外加強交通安全宣導，並將於12日起至月底每日執行交通大執法，以宣示防制交通事故及取締交通違規之決心。

太平警方表示，頭汴山區長龍路沿線為大型重機車車聚熱門路段之一，有時騎士為逞一時之快或是追求刺激來超速、過彎壓車、不當跨越雙黃線超車、不當變更車體等違規態樣，造成嚴重交通事故，再者，經警方分析事故態樣，「自摔」係占傷亡比率之大宗。有鑑於此，警方將於12日起至月底，針對長龍路沿線全面執行交通大執法，並對嚴重超速、跨越雙黃線、酒後駕車、蛇行、闖紅燈之惡性違規加強取締，另每周六、日期間更將擴大守望、機動攔查及測速照相勤務，也將結合環保局、監理站辦理「環、警、監」聯合稽查勤務，加強取締改裝(噪音)車輛，尤其是不當變更車體致嚴重影響行車安全者，予以開罰取締。

警方亦表示，嚴重超速致危險駕駛最高除開罰新台幣24000元罰款外，並吊扣駕照3個月；另如有明顯改裝車體部分，除摯單舉發外，更要求於期限內至監理站檢驗。

太平警方表示，歡迎民眾到太平旅遊踏青，但呼籲車友們行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入村里道路更要減速慢行，以維護用路人安全及社區安寧，未來持續加強交通取締勤務，以期有效嚇阻違規行為。

(中時 )