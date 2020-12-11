「TEDxNeihu」年會於2020年12月12日第二次舉辦，邀請到常言道創意創辦人蔣友常、金鐘主持人 Sandy 吳姍儒、知名作家兼DJ劉軒、魔術師陳日昇、華裔設計師Daniel Wong(黃偉豪)、臺灣知名男藝人藍鈞天…等11位講者，以各18分鐘的時間將好的想法、知識向全世界傳播。

今年TEDxNeihu 主題定為「重塑後疫情時代的新生活觀」，突如其來的疫情已經永遠改變了人們的生活方式，我們的生活習慣有哪些轉變？能從中找到哪些未來創新之道？主辦單位因此邀請各領域的的菁英人士，將創新、勵志、感動的故事，濃縮成18分鐘的精彩講題，希望透過「少數人的足跡，引領時代腳步」，帶給觀眾跟整個社會全新的啟發。

TEDxNeihu 的創辦人Yuki 許瑜珊表示，TEDxNeihu不僅是扮演一個跨界智庫的角色，更希望傳遞出「勇敢做夢，大膽實踐」的理念，每個人都是「夢想的實踐家」（Everyone can realize your dreams)，透過講者向觀眾提出的點子，互相激盪出嶄新的構想。

11位超強卡司分享逐夢與實踐。(圖/TEDxNeihu提供)

2020年「TEDxNeihu」年會演講於12月12日（六）登場，時間為下午1點到下午6點半，地點在學學Stage（台北市內湖區堤頂大道二段207號），可參考「TEDxNeihu」瞭解相關售票資訊。

(中時新聞網)