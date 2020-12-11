元大證券於本月8日上市市掛牌的元大電動車ETN（020022），發行價格為5元，投資手續費率0.9％，存續期間3年，上市以來交易熱絡，累計兩個交易日賣出金額達4,000萬元。證交所指出，這檔ETN的特色是，只要約5,000元，就可掌握臺灣電動車產業概念股，搶先投資未來重點產業，提供投資人一個更精準的投資選擇。

特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數成分股包括康舒、新普、台半、TPK-KY、威剛、緯創、致茂、佳世達、台達電、和大、東陽等共11檔。

證交所指出，全球疫情讓車市急凍，但在減碳需求與綠色復甦推波助瀾下，造就電動車之全球交通革命大爆發，臺灣角色愈來愈吃重。車神特斯拉持續上漲，1年內上漲6倍，11月以來上漲超過65％，預計於12月21日將正式納入S&P500指數，一舉成為市值第6大的成分股，顯見電動車趨勢獲得投資大眾認同。

元大電動車ETN連結的標的為臺灣指數公司與車輛中心合作編制的「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」，篩選臺灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

證交所表示，投資元大電動車ETN，無須費心逐一挑選電動車產業股票，就能反映一籃子成分股的漲跌，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股之配息，自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值的效果，但沒有股利所得稅的問題。

證交所也提醒，任何投資一定有風險，ETN為不保本商品，到期時由發行證券商依據標的指數績效給予投資人約定報酬，實際投資收益取決於標的指數表現、投資手續費及發行證券商信用。投資人買賣前應詳閱公開說明書，了解ETN所追蹤標的指數之特色、贖回條件、指標價值的計算方式及投資手續費率等，並隨時注意發行人信用風險、標的指數市場風險、折溢價風險等。

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