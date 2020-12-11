台視「2021超級巨星紅白藝能大賞」將於2021年1月23日周六在台北小巨蛋盛大登場，陪伴大家迎接嶄新一年。首波卡司名單公布，包含E.SO瘦子、熱狗MC HotDog、張震嶽和師妹江靜都將初次登上紅白舞台，4位饒舌界指標唱將將掀起嘻哈高潮。

熱狗感慨去年的專輯《廢物》因疫情減少演出，這次表演特地穿插新、舊歌，「最近在寫歌，近期會發EP新專輯。」第一次以個人身分登紅白的E.SO瘦子興奮表示：「很榮幸可以陪伴大家過年，很喜歡聚在一起的熱鬧氣氛，將帶來自己作品和大家圍爐。」饒舌大師兄張震嶽久未與大家慶祝新年，他既期待又開心，演出內容將依照表演狀態安排。而為演出每天健身的江靜則表示：「能受紅白邀請非常榮幸，和很多人過年感覺很溫暖，我會帶來新專輯中的歡樂歌曲，希望和觀眾度過愉快夜晚，期盼服裝與演出能給觀眾美好印象。」。

江靜將在「2021超級巨星紅白藝能大賞」開唱。（台視提供）

對即將迎接牛年的到來，今年大豐收的瘦子笑說：「最近胖了五公斤，要把胃養大，準備過年大吃大喝。」面對2020年的全球動盪，張震嶽表示：「今年因疫情，工作相對減少很多，但也多了可以做音樂的時間，希望明年一切安好。」熱狗也感性地說：「雨過總會天晴，好好珍惜擁有的一切！」江靜則是為宣傳新專輯奔波，期望未來有個人演唱會，「若有好消息，第一時間必定跟粉絲宣布」。

台視「2021超級巨星紅白藝能大賞」將於110年1月23日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（110年2月11日）在台視播出，希望參與的觀眾可以參加「中祥食品幸福幸運一次帶著走」、「生活飲料除夕看紅白 疫起看紅白對抗」以及官方粉絲團陸續推出的抽票活動，就有機會獲得門票，和巨星們一起嗨翻小巨蛋！活動詳情請上臉書官方粉絲頁。

(中時 )