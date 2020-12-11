高市衛生局今前往苓雅區一棟集合住宅，示範環境消毒重點。（柯宗緯攝）

高市府率先全國祭出檢舉獎勵制度，號召民眾揪出違反居家檢疫規定的對象。（柯宗緯攝）

國際新冠肺炎疫情延燒，但居家檢疫脫序現象頻傳，雖然中央訂出違者可罰10萬至100萬不等，但仍無法有效嚇阻。高市府乾脆率先全國，號召全民當「爪耙子」即起祭出檢舉人制度，民眾只要揪出違反居家檢疫規定的對象，就可獲得千元禮券，獎金無上限。

高市衛生局長黃志中指出，國際疫情方興未艾，目前大多居家檢疫者都是從國外回台，而高雄市集合式住宅超過4000多棟，據統計從今年11月1日至今天，居家檢疫在自宅的比例已增加6成，可預期在接下來，聖誕節、跨年及農曆春節期間，居家檢疫人數只會增加更多。

黃志中提到，即日起祭出檢舉獎勵措施，市民對於疑似違反居家檢疫的人，可以提供相關訊息，若查獲屬實，提供價值1000元禮券，即日起上路，基本上在這幾個月，都會維持這項獎勵措施。

針對居家檢疫檢舉制度，高市疾管處長何惠彬說明，檢舉人需提供身分證字號、姓名、電話號碼、違規行為人（限高市居家檢疫者）、違規發生時間、地點及事實內容，再撥打通報專線（07）7230250。

(中時 )