台積電11月營收繳出亮眼佳績，但因股價短線漲幅過大，今（11日）盤中持續拉回修正。財信傳媒董事長謝金河表示，最近很多人問他「台積電還可不可以買？」他認為當然要看業績表現，不妨關注這兩項，如果明年EPS上看22、23元；如果每季配息變3元，那麼投資價值更高。

受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）等帶動先進製程強勁需求，台積電11月營收月增4.7％、年增15.7％，改寫單月次高和歷年同期新高紀錄；由於蘋果5奈米先進製程訂單超旺，預估第4季美元營收達124～127億美元，與第3季相較成長2.2～4.6％，第4季營收將續創新高。

台積電基本面強勁，助攻股價不斷狂飆，從11月30日低點480元到周二（8日）衝上525元天價，才短短一個星期已暴漲逾9.3%，下半周股價展開回檔修正，今盤中一度殺到505元，截至11日中午12時18分，下跌3元、暫報509元。

謝金河表示，台積電今年3月跌到235.5元，其實這是最好的買點，現在漲到525元，很多人還在問台積電可不可以買？這個時候可以看業績表現。

他認為，台積電全年EPS應在19～20元之間，如果以20元來算，目前本益比約26.15倍，首季配2.5元，殖利率約1.9％，拿來跟全世界一級企業比，台積電仍不算貴，這時要看台積電明（2021）年的業績表現，如果EPS能從20元往22、23元或25元前進，投資價值依舊在；如果未來把每季配息2.5元改成3元，那麼投資價值更高，這是台積電屹立不搖的最大憑藉。

謝金河強調，台積電這3年，股價從200元變成525元，市值從5兆變成13.58兆元，這個變化真大！漲到這個樣子還能不能買？沒有人能給肯定答案，但只有長期持股的投資者才能不憂不懼！

(中時新聞網)