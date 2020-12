41歲港星廖碧兒(Bernice Liu)為溫哥華華裔小姐冠軍,進入演藝圈後一度成為香港無線電視的當家花旦,還曾和劉愷威拍戲擦出愛火,2年前她認愛百億富二代盧啟賢,卻傳出其實她是小三,而這段戀情也在同年結束,沒想到今年又傳出婚訊,對此,廖碧兒也親自回應。

廖碧兒和盧啟賢分手後仍有共同朋友圈,並沒有因此斷聯,10月香港地產大亨施家殷貼出了一群好友的合照,其中盧啟賢親暱搭著廖碧兒的肩膀,施家殷還在貼文寫下,「搶先祝賀廖碧兒與她未婚夫,中秋花好月圓,明年初拉埋天窗!」2人復合一說甚囂塵上,還爆出婚期會在明年3月。

廖碧兒和盧啟賢同框。(圖/翻攝自臉書)

然而盧啟賢受訪時迅速打臉此說法,表示他和廖碧兒只是做慈善認識的好友,「she's one of my best friends.」,而被發好人卡的廖碧兒10日凌晨開直播,也首度回應這件事,有網友恭喜她「好事近了」,她卻尷尬笑說,「我有開心事先講啦,你都聽到什麼,都說我沒有...還沒有老公啦!」

日前她廖碧兒也在限時動態上傳出遊照,當時她戴著口罩和粗框眼鏡,看起來有點憔悴,眼神中還帶著落寞,讓粉絲都十分擔心她的狀態,認為她在強顏歡笑。

(中時新聞網)