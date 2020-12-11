41歲港星廖碧兒（Bernice Liu）為溫哥華華裔小姐冠軍，進入演藝圈後一度成為香港無線電視的當家花旦，還曾和劉愷威拍戲擦出愛火，2年前她認愛百億富二代盧啟賢，卻傳出其實她是小三，而這段戀情也在同年結束，沒想到今年又傳出婚訊，對此，廖碧兒也親自回應。

廖碧兒和盧啟賢分手後仍有共同朋友圈，並沒有因此斷聯，10月香港地產大亨施家殷貼出了一群好友的合照，其中盧啟賢親暱搭著廖碧兒的肩膀，施家殷還在貼文寫下，「搶先祝賀廖碧兒與她未婚夫，中秋花好月圓，明年初拉埋天窗！」2人復合一說甚囂塵上，還爆出婚期會在明年3月。

廖碧兒和盧啟賢同框。(圖/翻攝自臉書)

然而盧啟賢受訪時迅速打臉此說法，表示他和廖碧兒只是做慈善認識的好友，「she's one of my best friends.」，而被發好人卡的廖碧兒10日凌晨開直播，也首度回應這件事，有網友恭喜她「好事近了」，她卻尷尬笑說，「我有開心事先講啦，你都聽到什麼，都說我沒有...還沒有老公啦！」

日前她廖碧兒也在限時動態上傳出遊照，當時她戴著口罩和粗框眼鏡，看起來有點憔悴，眼神中還帶著落寞，讓粉絲都十分擔心她的狀態，認為她在強顏歡笑。

(中時新聞網)